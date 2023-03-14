Мужчина ограбил приятеля ради достойных поминок своего кота

В Красноярском крае 45-летний местный житель осужден за грабеж. Он отобрал деньги у своего прятеля, чтобы помянуть погибшего кота, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на региональное управление МВД.

Инцидент произошел в июле 2022 года. В полицию обратился 36-летний мужчина. Он рассказал, что выпивал в общежитии с приятелями. Заявитель попросил товарища сходить в магазин за пивом, и по дороге тот увидел, как автомобиль сбил насмерть его кота.

Тогда друзья решили похоронить питомца во дворе и заказать в фотоателье фотографию любимца в траурной рамке. Затем расстроенный россиянин потребовал у потерпевшего деньги на поминки животного. Но тот отказал, и тогда фигурант толкнул жертву, срезал ремешок с сумки и забрал наличку - 3,5 тысячи рублей.

В итоге за грабеж житель Красноярского края получил 4,5 года колонии. // Фото: unsplash.com