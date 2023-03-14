В Роспотребнадзоре оценили вероятность скорого завершения пандемии

Сейчас преждевременно говорить о скором завершении пандемии Covid-19. Об этом рассказала заместитель директора по клинической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева, ее слова приводит «Лента.ру».

Специалист отметила, что сейчас у большинства пациентов ковид протекает по типу ОРВИ. Наблюдается положительная тенденция, связанная с уменьшением числа тяжелых случаев течения заболевания. Подобная ситуация позволяет медикам надеяться, что в скором времени коронавирусная инфекция станет сезонным заболеванием.

Ранее сегодня глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что пандемия Covid-19 завершится в 2023 году, после чего будет снят режим международной чрезвычайной ситуации. // Фото: unsplash.com