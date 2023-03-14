Ребенок упал с турника и умер в российском регионе

В Бурятии школьник упал с турника во время занятия спортом и умер. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на местные источники.

Уточняется, что трагедия произошла дома у семиклассника. По какой-то причине мальчик сорвался с турника в процессе тренировки.

Отмечается, что ребенок был активным, любил спорт. Он воспитывался в благополучной семье. Сейчас обстоятельства произошедшего выясняются. // Фото: unsplash.com