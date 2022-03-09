Россиянам назвали альтернативу отдыху в Финляндии

Карелию назвали альтернативой отдыху в Финляндии. Такое мнение в беседе с «Лента.ру» высказала владелец туристического агентства Майя Котляр. Эксперт перечислила популярные среди отдыхающий направления для поездок.

Любители курортного отдыха могут отправиться на юг России в Краснодарский край, Крым. Путешественники, которые предпочитают уединение и природу могут отправиться на Байкал, в Алтай и Карелию.

«Люди ездили и будут ездить в Карелию. Это альтернатива Финляндии»,

- считает Котляр.

По словам эксперта, Байкал стал более доступным направлением, туда летают чартеры, а пакет с проживанием на неделю в трехзвездном отеле стоит до 30 тысяч рублей.

После сентября можно ехать в Мурманск за северным сиянием, за атмосферой, за драматургией, за фильмом «Левиафан», чтобы посетить Териберку. Есть чартеры во Владивосток. Туристов хотят запустить и на Камчатку, для этого там строят инфраструктуру. Также отдыхать можно в поездке по Золотому кольцу, в Подмосковье. (фото pixabay.com, Negrebets)