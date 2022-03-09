В Минобороны сообщили о захвате российских срочников на Украине

В Минобороны заявили о нескольких выявленных фактах присутствия российских солдат-срочников на Украине. Об этом сегодня на брифинге сообщил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

«К сожалению, обнаружились несколько фактов присутствия военнослужащих срочной службы в частях российских Вооруженных Сил, участвующих в проведении специальной военной операции на территории Украины»,

- сказал Конашенков.

По его словам, практически все военнослужащие срочной службы уже выведены на территорию России. Однако, по словам представителя Минобороны, «на одно из подразделений, выполняющих задачи тылового обеспечения, было совершено нападение диверсионной группы нацбатальона».

«Ряд военнослужащих, в том числе и срочной службы, были захвачены»,

- сообщил Конашенков.

Представитель министерства заверил, что «предпринимаются исчерпывающие меры по недопущению направления военнослужащих срочной службы в районы боевых действий и освобождению захваченных военнослужащих».

Как на Украину попали солдаты-срочники, предстоит установить Главной военной прокуратуре РФ. Об этом сказал представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости. Ранее до командиров подразделений Вооруженных сил было доведено указание президента Владимира Путина не привлекать военнослужащих срочной службы для выполнения любых задач на Украине. Главе государства было доложено, что его указание выполнено.

В связи с фактами отправки срочников на Украину, президент поручил направить в Главную военную прокуратуру материалы для проверки и правовой оценки действий и наказания должностных лиц, ответственных за невыполнение этого указания. (Видео: официальное сообщество Минобороны России.)