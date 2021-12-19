Россиянам напомнили о штрафах за неубранный снег

Ведущий юрист Европейской Юридической Службы Юрий Аванесов в беседе с изданием «Прайм» обрисовал несколько вариантов, когда физическим и юридическим лицам может грозить административная ответственность за сугробы в садовых некоммерческих товариществах.

Санкции могут грозить, если снег перекрывает доступ к зданиям, сооружениям, строениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам, резервуарам, естественным и «пожарным» водоемам.

«Если посредством неубранного снега на территории общего пользования создаются препятствия, например, для проезда, то в этом случае такое бездействие образует состав административного правонарушения и будет квалифицировано по ч. 1 ст. 20.4 КоАП России», - пояснил юрист.

Нарушителю могут вынести предупреждение или назначить штраф. Для граждан его размер две тысячи рублей, для юрлиц – до 200 тысяч. (фото pixabay.com, Mareefe)