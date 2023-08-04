Россиянам дали советы по режиму питания в жару

Диетолог Наталия Круглова дала россиянам советы по питанию в жаркую погоду. Слова специалиста приводит издание News.ru.

В первую очередь эксперт порекомендовала ограничить употребление кофе, поскольку этот напиток может привести к сильному обезвоживанию организма. В день стоит пить не более одной-двух кружек кофе. Вместо него можно употреблять минеральную воду. В нее для вкуса можно добавить кусочки фруктов, мяту, лимон или базилик.

Также Круглова советует в жару отказаться от жирного мяса и есть больше свежих овощей и фруктов. В заключение она напомнила о важности хранения всех продуктов питания и готовых блюд в холодильнике в период жаркой погоды. // Фото: unsplash.com / Stéphan Valentin