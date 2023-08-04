04 августа 2023, 10:52
На юге России прогнозируют жару до плюс 43 градусов
Очень жаркая погода придет в российские регионы
На юг России в выходные придет настоящая жара. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Гидрометцентр.
Согласно прогнозу, 5-6 августа в Краснодарском крае ожидается до плюс 39 градусов. В Астраханской, Волгоградской, Ростовской областях - до плюс 42 градусов. В Калмыкии - до плюс 43.
На курортах Черного моря синоптики обещают до плюс 37 градусов в эти выходные. // Фото: unsplash.com / Alessia Marusova