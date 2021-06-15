Россиянам больше не нужно проходить техосмотр для получения ОСАГО

Госдума отменила обязательный техосмотр для получения полиса ОСАГО. Депутаты приняли изменения в закон «О безопасности дорожного движения», передает РБК. Нововведения вступят в силу 22 августа. Теперь для получения полиса не нужно предоставлять диагностическую карту, подтверждающую пройденный техосмотр.

Председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с РИА Новости пояснил, что вокруг получения диагностической карты, подтверждающей техосмотр, сложился незаконный бизнес. Также возникали случаи когда диагностическая карта действовала последний день и в этот же день покупается полис.

Другой проблемой стал недостаток станций техобслуживания, которые отвечают требованиям закона. По словам депутата, люди вынуждены покупать диагностические карты. Поэтому Аксаков считает, что незачем привязывать получение документа об ОСАГО к диагностической карте и техосмотру. (фото pravdaurfo.ru)