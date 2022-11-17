Россиян ждут изменения в системе ОМС с 1 декабря

Об изменениях в системе ОМС (прим.ред. обязательное медицинское страхование) в России с 1 декабря агентству «Прайм» рассказала профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

Нововведения предполагают консолидацию данных о пациентах, которых «обслуживают» на региональном и федеральном уровне. Будет создан единый реестр данных. В базу внесут информация о месте его пребывания и месте выдачи полиса.

«Для пациентов нововведение не только упростит процесс оформления документов, но и повысит эффективность обмена данными между различными лечебными учреждениями - участниками системы ОМС, в которые гражданин будет обращаться», - уверена Финогенова.

Лица без полиса ОМС могут получить электронный полис через портал «Госуслуги». Новорожденным с 1 декабря полис начнут выдавать автоматически.

Если у россиянина бумажный полис ОМС, то информация о нем в ГИС ОМС уже есть. Получить бесплатную помощь гражданин сможет, предъявив удостоверение личности, например, паспорт. С 1 декабря иметь при себе бумажный полис больше не будет обязательным. Цифровой полис будет доступен в личном кабинете на портале госуслуг. // фото: passport.777ru.ru