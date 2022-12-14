Россиян призвали срочно обновить популярный браузер из-за уязвимости

Россиян предупредили о том, что им необходимо срочно обновить браузеры Chrome и Edge. Специалисты обнаружили в них уязвимость и выпустили внеочередное обновление, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на «Лабораторию Касперского».

Отмечается, что обнаруженная уязвимость уже используется злоумышленниками. В компании Google не стали подробнее рассказывать об этой уязвимости, чтобы не спровоцировать рост числа атак на компьютеры и другие устройства.

О серьезности проблемы говорит сам факт того, что уязвимости присвоили высокий уровень критичности, и было выпущено внеочередное обновление для браузеров, подчеркивают специалисты. // Фото: unsplash.com