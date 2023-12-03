Россиян предупредили, в каких случаях из-за снега можно получить штраф

Желание взять снег с чужого участка или сбросить излишки на чужой участок, может обернуться проблемами. Об этом агентству «Прайм» рассказала адвокат Надежда Колотович.

«Если в попытке раздобыть снег человек без разрешения соседей окажется на их участке, то он может получить штраф в размере до 500 рублей в рамках административной ответственности по статье 7.17 КОАП. А если в ходе такой вылазки был причинен ущерб - сломан забор, повреждены кустарники, то и сумма штрафа может вырасти»,

- утверждает эксперт.

Перекидывание снега со своего участка на соседний может расцениваться как самоуправство. Согласно статье 19.1 КОАП, за подобные действия грозят предупреждением или штрафом от 100 до 300 рублей. // фото «Петрозаводск говорит»