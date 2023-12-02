02 декабря 2023, 16:14
Найстенъярвской школе до конца года пообещали передать автобус
ПАЗ для школьников дополнительно утеплен
До конца гола школе в Найстенъярви передадут новый автобус ПАЗ. Об этом сегодня сообщили в администрации Суоярвского округа.
Школьный автобус сможет перевозить 22 ребенка. В ПАЗике дополнительно утеплен салон. Также в нем есть стеклопакеты, утепленный пол и двери.
Транспорт соответствуют современным требованиям безопасности, оснащен современными системами спутниковой навигации, тахографом, ремнями безопасности, проблесковым маячком, огнетушителями, аптечкой. // фото «Петрозаводск говорит»