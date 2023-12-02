«Упорство и везение»: Валентину Шмыкову 80

Текст: Елена Малишевская

Сегодня Валентин Александрович Шмыков на пенсии. Гуляет с собакой, ездит с женой летом на дачу, радуется успехам внука, ждет встреч с правнучками – Анной и Софией. Помнит каждую деталь своей богатой биографии. Помнит по именам всех командиров в армии. Удивительно, но помнит имена-отчества даже своих школьных учителей. Гордится тем, что родился и вырос в деревне. При этом получил три высших образования и дослужился до полковника в министерстве безопасности КАССР и до генерал-майора налоговой полиции.

Валентин Шмыков родился 4 декабря 1943 года в Удмуртской АССР. Туда в 1941 году из Олонца была эвакуирована его мама – телефонистка Анна Терентьева. Там она и встретила своего будущего мужа – Александра Шмыкова. Папа был из многодетной семьи: вместе с родителями десять душ, работать пришлось с детства. Еще ребенком Саша Шмыков упал с лошади, сломал ногу, потом эта травма не позволила ему служить в армии, защищать страну во время Великой Отечественной.

«После войны, в 1945 году наша семья переехала на родину мамы – в поселок Ковера Олонецкого района. С тех пор все мы жили в Карелии. Здесь родились моя сестра и трое братьев»,

- рассказывает Валентин Александрович.

Александр Шмыков был бухгалтером, как показала практика, успешным финансистом в области лесной промышленности. Поэтому поездить по Карелии Шмыковым пришлось немало. Как только где-то ликвидировали или, наоборот, укрупняли леспромхоз, отца направляли на этот сложный участок. За ним ехали жена и пятеро детей.

«В первый класс я пошел в Видлице, второй и третий классы оканчивал в Кончезере, с четвертого по шестой учился в Эссойле, а уже седьмой класс окончил в Паданах Медвежьегорского района. Горжусь тем, что я деревенский! В деревне люди лучше, добрее…».

В школе Валентин Шмыков учился хорошо. При этом умудрялся быть и активистом, и хулиганом одновременно. Избрали председателем совета дружины – главным среди пионеров. Всегда был на виду. Одним словом - непоседа.

После седьмого класса озвучил родителям свое решение – ехать в Петрозаводск, учиться в лесотехническом техникуме. Папа и мама поддержали, более того – каждый месяц высылали ему деньги. Хоть и небольшие, но можно представить, как это было непросто: в семье оставались еще четверо маленьких детей.

«Родители всегда меня поддерживали. Всю жизнь им за это благодарен. Учись, сынок, говорил папа».

После окончания техникума Валентин пошел в армию – с 1962 по 1965 годы проходил срочную службу в группе советских войск в Германии. В то время в сухопутных войсках служили три года, а на флоте – четыре. И там он был на виду! Сержант Шмыков неоднократно получал благодарности от командования.

«Армия дала мне все. Приучила к дисциплине, порядку. Дедовщина? Нет, что вы. Только поддержка, взаимовыручка, настоящая мужская дружба»,

- рассказывает Валентин Александрович.

Отслужив в армии, пошел учиться дальше – на Лесоинженерный факультет Петрозаводского государственного университета. И уже на первом курсе, в 1966 году женился. Свою Розалию он знал давно – еще школьником часто ездил в поселок Ковера под Олонцом, к бабушке с дедушкой, а будущая жена родом оттуда. Подружились, когда был студентом техникума, правда, из армии не написал ни одного письма. Ну а когда вернулся бравым военным, решил, что пора. И вот уже 57 лет живут с Розалией Ильиничной душа в душу.

«Жена всегда была рядом. Когда я учился – получал первое высшее образование, второе, потом третье…И раньше-то мы ссорились нечасто. А теперь уже и не из-за чего».

После окончания университета вся жизнь Валентина Шмыкова была одной сплошной «государевой службой». В этом смысле он повторил судьбу отца: куда отечество направит, там, значит, и нужнее. Отправили в Медвежьегорский леспромхоз инженером-механиком – поехал с семьей (тогда уже был маленький сын) в Медвежьегорск. Избирался сначала вторым, а потом и первым секретарем райкома комсомола. С 1970 по 1976 годы был заведующим орготделом Медвежьегорского райкома партии.

В 1976 году отечество (а вернее, обком КПСС) направило в Ленинград – в Высшую партийную школу. Розалия Ильинична с сыном, конечно, отправились за Валентином Александровичем. По окончании школы работал инструктором Карельского обкома КПСС, вторым секретарем Пряжинского райкома партии.

В 1980 Шмыковы на два года уехали в Москву – третье образование Валентин Александрович получал в Высшей школе КГБ имени Дзержинского. С 1982 по 1993 годы служил в Комитете государственной безопасности: прошел путь от замначальника оперативного отдела до заместителя министра.

В 1993 году Валентин Шмыков был назначен начальником Управления налоговой полиции Карелии. Семь лет выстраивал не только службу – коллектив, систему работы, но и здание, условия труда. Как говорил император Октавиан Август: «Я принял Рим кирпичным, а оставляю его мраморным». Таким принципом руководствовался и Валентин Шмыков.

«Я всегда умел разговаривать с людьми. На каждой своей работе я видел, кто каких высот может достичь, и всегда вовремя человека продвигал. В этом, наверное, главный секрет успеха».

Сам Валентин Шмыков всегда продвигался вперед семимильными шагами. В 2000 по 2008 годы он был Главным федеральным инспектором по Карелии аппарата полномочного представителя Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе. С 2008 по 2014 годы – Уполномоченным по правам человека в республике Карелия. Тогда Отечество сказало: нужно создать новую службу омбудсмена. А кто будет создавать? Конечно, Шмыков, решили депутаты Законодательного собрания и большинством голосов его избрали.

Рассказывая о каждом этапе своей биографии, Валентин Александрович всегда начинает со слов: «И вот тогда мне повезло». По его мнению, везение сыграло определяющую роль в его жизни. Встречались на пути правильные люди, они принимали участие в его судьбе, куда-то выдвигали, куда-то направляли… Свое собственное упорство ставит на второй план. И все-таки без внутреннего стержня, без хороших амбиций этого невысокого деревенского паренька тут не обошлось. Старший сын в большой семье, он привык брать ответственность за других. Ну и, конечно, поддержка любящих родителей – это бесценно.

Свой 80-летний юбилей Валентин Шмыков встретит в кругу родных и близких. Поздравят первоклассницы Аня и Соня – его правнучки, его сегодняшняя радость. Все свои награды в жизни он уже получил: всевозможные Почетные грамоты, Благодарность президента Путина, и даже именное оружие - пистолет Макарова. Но почему-то с особым трепетом показывает старые выцветшие грамоты, полученные в армии в далеких 60-х годах прошлого века. Наверное, в душе он так и остался тем молодым сержантом Шмыковым. // Фото: Валентин Шмыков.