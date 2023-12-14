Россиян предупредили об опасности оплаты по QR-коду

Система оплаты товаров по QR-коду не столь безопасна, как платежи с помощью обычной банковской карты, считает руководитель команды разработки супераппа Gem Space Ваге Закарян.

По мнению эксперта, злоумышленники могут получить доступ к персональным данным через оплату товаров по куар-коду. Он рекомендует обращать внимание, кто указан в качестве получателя, так как в случае подмены реквизитов будет невозможно вернуть деньги или отказаться от покупки.

Более безопасны динамичные коды, которые формируются под конкретную покупку, сказал он в беседе с агентством «Прайм».

В случае использования статичного QR-кода, следует помнить, что поверх него мошенники могут наклеить свой. Он рекомендует проверять реквизиты перед платежом. Закарян также сообщил, что при оплате по куар-коду не всегда начисляют кешбэк.

Злоумышленники научились использовать фейковые QR-коды и коды, в которые встроены фишинговые ссылки. // фото unsplash.com/ freestocks