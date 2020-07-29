Россиян предупредили о вреде холодного чая

Холодный чай и холодный кофе вряд ли принесут пользу организму человека в жару - напротив, они могут быть опасными из-за высокой калорийности. Об этом рассказали специалисты Роскачества, сообщение опубликовано на официальном сайте организации.

Так, в составе холодного кофе могут быть подсластители и стабилизаторы. Также, чтобы скрыть горечь, в него часто добавляются сахар и сливки. То же самое касается и холодного чая. В поллитровой бутылке может содержаться до 50 граммов сахара, что равняется рекомендованной суточной норме для человека.

В Роскачестве порекомендовали жителям страны в жару готовить чай дома и затем охлаждать его в холодильнике. В напиток можно добавить лимон и мяту.