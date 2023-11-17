Россиян предупредили о смертельной опасности энергетиков

Эндокринолог Зухра Павлова рассказала о том, какую опасность может нести в себе употребление энергетиков. Слова специалиста приводит «Лента.ру».

Эксперт отметила, что энергетики заставляют организм работать на предельных мощностях. В зависимости от особенностей организма человека любая доза этого напитка может стать смертельной.

«Есть такая особенность как аневризма - аневризма сосудов головного мозга, аневризма аорты - это выпячивание стенки сосуда, появляется как дополнительная ниша. И вот это выпячивание - это слабое место. Если там чуть побольше давление или больше гормонов, которые заставляют эти сосуды сжиматься или разжиматься, может произойти разрыв этой аневризмы, и человек погибнет», - заключила врач. // Фото: unsplash.com / Mehrpouya H