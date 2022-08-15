Россиян предупредили о штрафах за хранение велосипеда в подъезде

Россиянам могут грозить штрафы в размере до 50 тысяч рублей за хранение велосипедов в подъезде жилых домов. Об этом рассказала юрист Наталья Грешнова, ее слова приводит РИА Новости.

«Нельзя хранить в подъезде крупногабаритные вещи: велосипеды, коробки или бытовую технику, если они закрывают проходы и размещаются на путях эвакуации, у дверей эвакуационных выходов, люков на балконах и лоджиях, в переходах между секциями и местах выходов на наружные эвакуационные лестницы или кровлю»,

- отметила эксперт.

По словам Грешновой, любой заметивший нарушение гражданин может обратиться в органы пожарного надзора, приложив фото- и видеодоказательства нарушения. Органы обязаны провести проверку и дать ответ в течение 30 дней.

В случае, если будет доказано, что велосипед размещается с нарушением противопожарных норм, физлицам грозит штраф в размере 5-15 тысяч рублей. Если случился пожар, и мешавший эвакуации велосипед стал причиной повреждения чужого имущества или из-за него пострадали люди, то штраф составит от 40 до 50 тысяч рублей. Фото: unsplash.com