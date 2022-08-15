Мужчина убил соседа из-за громкой музыки на Сахалине

На Сахалине мужчина убил свеого соседа из-за громкой музыки, звучавшей из квартиры потерпевшего. Об этом сообщает издание ASTV.ru со ссылкой на Следственный комитет.

Трагедия произошла в Углегорске 14 августа. По данным источника, ранее судимого мужчину раздражала музыка, звучавшая из квартиры соседа. Он отправился выяснять отношения. Конфликт продолжился на улице, где рецидивист достал нож и ударил им оппонента. Тот умер на месте от полученных ранений.

Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело об убийстве. Фото: unsplash.com