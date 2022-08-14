Эксперт оценил возможность аннулирования шенгенских виз у россиян

Страны могут аннулировать визы, которые ранее выдали. Законность таких действий подтвердил в беседе с «Лентой.ру» основатель визового центра «ЭкспертВиз» Юрий Певзнер.

«Заявления, которые сейчас звучат, законны и вполне реализуемы»,

- считает эксперт.

По мнению эксперта, решение государства будут принимать выборочно. Он усомнился, что все государства Шенгенской зоны и Евросоюза запретят въезд россиянам, перестанут выдавать визы или пограничники прекратят пускать граждан.

«Однако процесс пошел, так сказать, первая страна, Эстония, уже есть», - добавил Певзнер. Он также сообщил, что действующая визы не всегда является гарантией допуска в какую-либо страну.

«Решение о допуске на территорию государства принимает не визовый офицер, а пограничный. Поэтому даже с визой могут не пустить в страну», - подчеркнул эксперт.

Некоторые европейские государства призывают пересмотреть отношения с туристическими визами для россиян. Первой прибалтийской страной, решивший закрыть границу для россиян с визой, которым ранее страна сама и выдала шенген, стала Эстония. В соседней с Карелией Финляндии также задумались над визовым вопросом. На днях финский министр иностранных дел Пекка Хаависто сообщил о механизме сокращения выдачи турвиз россиянам. По сообщениям российских СМИ, ссылающимся на Yle, ограничения могут обсудить уже во вторник на неофициальной встрече. (фото unsplash.com, Christian Lue)