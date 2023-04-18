Россиян предупредили о разрушающей зубы распространенной привычке

Стоматолог Геннадий Шаргородский предупредил россиян о вреде использования зубочисток. В эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» кандидат медицинский наук назвал эту привычку «убийством зубов», слова специалиста приводит «Лента.ру».

Как отметил врач, зубочистки разрушают межзубной сосочек. «Когда вы начинаете прочищать зубы этими палочками, вы убиваете этот сосочек и, соответственно, потихонечку и костную ткань, которая окружает зуб», - пояснил он.

Стоматолог рекомендует использовать вместо зубочисток ирригатор. В крайнем случае врач разрешил россиянам иногда пользоваться зубной нитью, но не увлекаться этим. «Это то же самое убийство межзубного сосочка, а он очень плохо подлежит восстановлению», - резюмировал эксперт. // Фото: freepik.com