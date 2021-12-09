Россиян предупредили о подорожании вина

Поставщики вина из Италии и Франции предупредили российские розничные сети о планах повысить закупочные цены на свою продукцию на 20-25% в 2022 году. Об этом сообщает РБК.

Грядущее подорожание связывают с плохой урожайностью в ряде винодельческих регионов, а также с ростом цен на материалы.

Российские дистрибьюторы при этом намерены провести переговоры с поставщиками, чтобы избежать резких скачков цен. Опрошенные изданием эксперты выразили мнение, что в итоге к весне вино подорожает не более, чем на 10-12%. Фото pixabay.com/Vinotecarium