Эксперты не рекомендовали россиянам часто выключать компьютер

Из-за того, что ноутбук или компьютер часто включают и выключают, он прослужит меньше. Эксперт рассказал «Газете», что компоненты устройства изнашиваются.

По словам представителя подразделения Acer в России Ивана Пудонина, выключать ПК нужно если его редко используют.

- Каждый запуск компьютера – это «всплеск» мощности, который влияет на срок службы компонентов, поэтому количество запусков желательно минимизировать, – отметил он.

Если компьютер регулярно используют в течение дня, лучше его оставлять включенным. Выключать надо лишь устройства с традиционными жесткими дисками HDD.

В этих дисках есть части, которые двигаются. Если они будут работать вхолостую, то потеряют ресурс. Современные SSD-диски от такой проблемы не страдают. // Фото: StockSnap/Рixabay.com