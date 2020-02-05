Россиян предупредили о новом способе мошенничества

Новая схема мошенничества с оформлением кредитов появилась в России, ее выявили специалисты Центробанка. В некоторых случаях заемщикам не может помочь даже суд, рассказал директор департамента противодействия недобросовестным практикам регулятора Валерий Лях, его слова приводит «Российская газета».

По его словам, сначала физическому лицу или индивидуальному предпринимателю выдают требуемую сумму денег, после чего кредитор пропадает на долгий срок. Процентная ставка по условиям договора может расти, задолженность быстро увеличивается, а должнику просто некому вернуть кредит. Через некоторое время кредитор неожиданно возвращается и подает в суд с требованием сразу погасить всю сумму с процентами.

Как отмечает Лях, несмотря на запрет взыскания задолженности в пользу черных кредиторов через суд, решения все равно могут выноситься в их пользу. Заем может быть оформлен гражданско-правовым договором, и должнику надо доказать, что истец выдает займы на регулярной основе.

В Центробанке напомнили, что черные кредиторы чаще всего работают под вывесками микрокредитных и микрофинансовых компаний. При этом некоторые организации создают двойник легальной микрофинансовой организации.