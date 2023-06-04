Россиян хотят ставить на воинский учет без личной явки в военкомат

Минобороны РФ разработало проект постановления правительства РФ «О внесении изменений в положение о воинском учете». Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Какие изменения предлагает оборонное ведомство. Один из пунктов положения предлагают дополнить:

«Постановка на воинский учет, снятие с воинского учета и внесение изменений в документы воинского учета граждан, обязанных состоять на воинском учете, может осуществляться без личной явки граждан в военный комиссариат на основании сведений, содержащихся в государственном информационном ресурсе, иных государственных информационных системах и информационных ресурсах»,

- говорится в проекте.

В этом случае гражданам в личный кабинет на портале государственных и муниципальных услуг направят соответствующие уведомления. Оповещение о необходимости явки в военкомат осуществляется в том числе посредством направления повестки военного комиссариата. Повестки в электронной форме дублируются в личные кабинеты граждан в реестре направленных (врученных) повесток. Рассылка повесток в электронной форме осуществляется военными комиссариатами в автоматизированном режиме в порядке, определяемом правительством РФ.

Уведомление о повестке направляет в личный кабинет на портале госуслуг. Вручают повестки работники военного комиссариата или должностные лица органов местного самоуправления, на которых возложено ведение первичного воинского учета, руководители и должностные лица организаций, ответственные за военно-учетную работу, в которых граждане работают (учатся), лично, не позднее чем за 3 дня до назначенного срока явки на комиссию по постановке на воинский учет.

Оповещение граждан, состоящих на воинском учете может осуществляться путем направления повестки по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу места жительства или места пребывания, в том числе не подтвержденного регистрацией по месту жительства и (или) месту пребывания, говорится в проекте.

«В случае, если повестка не считается врученной лично или по почте - повестка считается врученной по истечении семи дней с даты ее размещения в Реестре повесток»,

– говорится в тексте. Гражданам, подлежащим призыву на службу и получившим повестку военного комиссариата, со дня вручения повестки запрещен выезд за границу.

Если гражданин не пришел в военкомат по врученной повестке в течение 20 календарных дней со дня, указанного в повестке, то в отношении него введут «временные меры». Эти меры, всего и шесть, прописаны в тексте документа. Среди них - запрет на регистрацию ИП, запрет на постановку на учет в налоговом органе, приостановка на постановку недвижимого имущества на учет, ограничение на управление транспортом и запрет на его регистрацию, отказ в заключении кредита, договора займа.

Также указывается, что человек может подать заявление о наличии уважительных причин неявки в военкомат по повестке в письменной форме с приложением подтверждающих документов или в электронной форме через портал госуслуг не позднее дня явки, указанной в повестке.

Также в проекте опубликована форма повестки.

В мае сообщалось, что Единый реестр военнообязанных заработает к осеннему призыву на срочную службу. // фото unsplash.com