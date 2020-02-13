Россия выбилась в лидеры по росту смертности от цирроза печени

Россия заняла четвертое место в мире по росту смертности от цирроза печени. Первые три строчки невеселого рейтинга возглавили Украина, Белоруссия и Литва. Крупное исследование проводилось в 195 странах мира с 1990-го по 2017-й годы, сообщил корреспондент РИА Новости со ссылкой на источник в The Lancet Gastroenterology & Hepatology.

Кроме того, Россия заняла третье место после Украины и Белоруссии по сумме лет жизни ее граждан, прожитых с болезнью и потерянных вследствие преждевременной смерти. При этом, в течение всего периода наблюдений ситуация только ухудшается.

Сообщается, что в России основной причиной этого роста стали алкогольные циррозы. «На постсоветском пространстве это практически общий тренд: доля алкоголь-ассоциированных циррозов с поправкой на возраст повысилась в полтора-два раза во всех странах бывшего СССР. С компенсированным циррозом в России в 1990 году проживали 2,5 миллиона человек, а в 2017 - уже 4, и у трети больных циррозом в России причиной заболевания стало злоупотребление алкоголем», - отметил российский участник масштабного исследования Давид Наимзада.