Россия вошла в пятерку стран с самым заметным ростом пенсий в реальном выражении по состоянию на начало 2023 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата и Организации экономического сотрудничества и развития.

Реальные пенсии больше всего выросли в Турции (17,4%), Мексике (15,6%), Бельгии (2,8%) и Испании (2,5%).

Россия в анализе организации экономического сотрудничества и развития не учитывается, так как туда не входит. Но по данным Росстата, рост пенсионных выплат за тот же период в России составил 2,4%. В США реальные пенсии выросли на 2,2%. // фото «Петрозаводск говорит»