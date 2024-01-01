Год начинается с подорожания пригородного железнодорожного сообщения

C сегодняшнего дня, с 1 января 2024 года, изменилась стоимость проезда в Республике Карелия по железной дороге в пригородном сообщении, сообщил паблик «Петрозаводск транспортный». Изменение тарифа произошло, естественно в сторону повышения. Это касается как проезда в электричках, так и в пригородных поездах на дизельной тяге («Орланах»).

Чем дальше поездка, тем заметнее возросла стоимость проезда. Например, пригородные железнодорожные билеты от Петрозаводска подорожали:

- до Онежского, Орзеги и ст. Шуйской - на 3-4 руб.,

- до Деревянки на 7 руб.,

- до Кондопоги на 12 руб.,

- до ст. Ладва (пос. Ладва-Ветка) на 13 руб.,

- до пос. Пай на 18 руб,

- до Кедрозера на 19 руб,

- до ст. Свирь (в Лен. области) на 21 руб.,

- до Нового Посёлка на 23 руб.,

- до Кяппесельги на 28 руб.,

- до Пергубы на 32 руб,

- до Медвежьегорска (ст. Медвежья Гора) на 35 руб.

Сообщество также публикует таблицы, посмотрев которые можно воочию увидеть, как подорожал проезд в сравнении с тарифами 2023 года. // Фото: ilovehz / Freepik