Будет продолжен ремонт важной федеральной дороги в Карелии

В 2024 году будет продолжен капитальный ремонт с 74 по 86 км стратегически важной федеральной трассы, соединяющей Вологодскую, Архангельскую и Ленинградскую области. На эти цели Федеральным дорожным агентством доведены лимиты денежных средств до Упрдор «Кола» в размере 705 млн рублей.

Трасса А-215 «Лодейное Поле-Вытегра-Прокшино-Плесецк-Брин-Наволок», более известная как «Петрозаводск-Ошта», была образована из региональных дорог и передана в федеральное управление в середине 2019 года. На сегодняшний день дорога соединяет три области, обеспечивая короткий маршрут из Санкт-Петербурга в Архангельск. На ремонт участка трассы Карелия получит 705 млн рублей.

- Дорога А -215 имеет важное значение как для Карелии, так и для соседних регионов. Огромное спасибо Президенту России Владимиру Путину, по поручению которого идет работа по приведению в порядок дорог, а также Правительству РФ за выделение значительных средств на ремонт еще одного участка трассы в Карелии. Это позволит привести ее в нормативное состояние, сделать более безопасной и комфортной для поездок, - отметил Глава республики Артур Парфенчиков. // Фото: Пресс-служба правительства РК