Эко-отель возведут на берегу Ладожского озера в Карелии

На берегу Ладожского озера построят эко-отель на 128 мест. Об этом сегодня сообщили в министерстве экономразвития Карелии.

14,5 га земли в Лахденпохском районе отдали в аренду фирме без торгов. При этом пришлось вносить изменения в генплан и переводить земли из категории сельскохозяйственного назначения в категорию рекреационного.

В министерстве рассчитывают, что будет создано не менее 35 рабочих мест. А эко-отель сможет принимать около 25 тысяч туристов в год. // фото «Петрозаводск говорит»