Молодой ученый из Петрозаводска придумал способ для улучшения экологии

Молодой ученый из Петрозаводского государственного университета Владислав Кулаков разработал способ утилизации отходов форелеводческих хозяйств. Донные отложения, которые в большом количестве выделяются из-за естественных процессов жизнедеятельности форели, можно использовать как удобрения для растений. Телеканал «Ника плюс» взял комментарии у автора и научного руководителя этого проекта.

"Форелевые хозяйства - это высокая концентрация особей, которой не бывает в естественной популяции. И донных отложений от них в разы, если не на порядки, больше. Если администрация региона заинтересована в поддержании экологической стабильности - это будет рентабельно. Если нет - что ж...",

- поделился мыслями Владислав Кулаков.

На таком удобрении растения показывают прирост в массе и продуктивности от 25 до 40 процентов на различных комбинациях торфа и компостированной массы донных отложений. И это может стать стимулом для дальнейшего развития сельскохозяйственных проектов в регионе.

Но насколько в этом заинтересовано руководство Карелии - большой вопрос. Проект получил гран главы республики, но это лишь означает экспериментальное финансирование, а не полноценную поддержку. // Видео: Юрий Крупянский, телеканал «Ника плюс».