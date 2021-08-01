России предсказали еще три года непростой борьбы с коронавирусом

У жителей России до сих пор не сформировался коллективный иммунитет к коронавирусу, и напряженная борьба с инфекцией может длиться еще три года. Такой прогноз в эфире телеканала «Россия 1» дал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов, слова эксперта приводит «Лента.ру».

По мнению Горелова, стране определенно стоит ожидать новых вспышек инфекции, так как показатель иммунизации в России не достиг даже 60 процентов. Он подчеркнул, что борьба с COVID-19 будет осложняться новыми штаммами вируса, в том числе «дельта», которая появилась в большинстве регионов.

«У нас где-то 80 процентов территории имеет "дельта", есть регионы, прежде всего Дальний Восток, где "дельта" пока не доминирующая», - сказал Горелов. Фото pixabay.com/mohamed_hassan