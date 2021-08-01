Пешеход погиб на «Сортавале», личность человека устанавливают

Около двух часов ночи 1 августа на 118-м километре трассы «Сортавала» погиб пешеход. Об этом сообщает 47news.

По данным источника, у поселка Ларионово в Ленинградской области BMW X5 под управлением 31-летнего уроженца Калуги наехал на пешехода. Мужчина вышел на проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.

Личность погибшего пока не установлена. На вид ему около 40 лет. Мужчина был одет в синие клетчатые шорты и белую футболку.

Обстоятельства трагедии устанавливаются. Фото salsknews.ru