Путин посетил остров на Ладожском озере

Владимир Путин посетил остров Коневец на Ладожском озере. Там президент побывал в Коневском монастыре, пишет РИА Новости.

Монастырь был построен в начале 19-го века и затем с течением времени был фактически утерян, разрушен, находился в плачевном состоянии.

В 2016 году Путин посетил этот монастырь и дал поручение восстановить и основной храм, и скит Коневской иконы Божьей матери. В предельно сжатые сроки были проведены восстановительные работы, а также работы с архивными документами, что позволило воссоздать весь комплекс.

Путин остался доволен осмотром монастыря. «Фантастика», - сказал он. Глава государства посетил несколько церквей на территории монастыря и поставил свечи. Фото pixabay.com/DimitroSevastopol