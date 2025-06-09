Роспотребнадзор: в России растет заболеваемость корью и краснухой

Корь, краснуха и коклюш все больше распространяются в России. Об этом говорится в ежегодном докладе Роспотребнадзора. Санитарные врачи объясняют эту тенденцию снижением уровня коллективного иммунитета.

В традиционном докдаде за 2024 год Роспотребнадзор отметил значительное превышение «среднемноголетнего показателя заболеваемости» в отношении гемофильной инфекции (в 13,4 раза), кори (в 11 раз), краснухи (в шесть раз), коклюша (в 4,5 раза), эпидемического паротита (в 3,5 раза), лихорадки Западного Нила (в три раза), гриппа (в три раза) и внебольничной пневмонии (в два раза).

Особенно тревожит врачей ситуация с корью. По данным Роспотребнадзора, в 2024 году в стране было зарегистрировано 22455 случаев инфекции. Показатель заболеваемости (15,35 случая на 100 тыс. населения) в 1,72 раза превысил цифры 2023 года (8,92 на 100 тыс.).

Больше половины заболевших (67%) — несовершеннолетние. Чаще всего болели дети в возрасте до года, причем уровень заболеваемости среди них вырос в 2,2 раза по сравнению с 2023 годом.

Роспотребнадзор отмечает, что 89,5% заболевших не были привиты (либо у них не было достоверной информации о прохождении вакцинации). Зафиксировано минимум четыре летальных исхода среди непривитых детей.

Корь — это самый высокозаразный вирус в истории человечества. Даже грипп и новые штаммы ковида, по мнению специалистов, не так заразны. Болезнь опасна и для взрослых: после 30 лет риск тяжелых осложнений значительно возрастает. При этом на начальных этапах болезнь часто протекает бессимптомно, что затрудняет ее выявление и способствует дальнейшему распространению.

Что касается краснухи, Россия с 2017 года имеет статус территории, свободной от этого заболевания. В единичных случаях инфекция была завезена из других стран. Но в 2024 году в России было зарегистрировано сразу 258 случаев краснухи в 25 субъектах. Среди заболевших 90,7% были не привиты или не имели сведений о вакцинации.

В 2024 году в России было зарегистрировано 32 535 случаев коклюша. Заболевание зафиксировали во всех субъектах, кроме Чукотского автономного округа. Показатель распространения превышает в 4,5 раза среднемноголетние значения (4,92 на 100 тыс. населения).

Зарегистрировано 11 летальных случаев коклюша среди непривитых детей в возрасте до года.

Учитывая имеющиеся риски, говорят врачи, не только детям, но и взрослым рекомендуется ревакцинация, особенно если с момента последней прививки прошло более десяти лет. © «Петрозаводск говорит»