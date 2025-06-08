Врач назвала блюдо для ужина, от которого не толстеют

Врач рассказала, какие продукты можно есть перед сном без страха набрать лишние килограммы.

Екатерина Стрельникова в беседе с «Газета.Ru» пояснила, что прием пищи перед сном должен быть низкокалорийным, не должен содержать сладости, хлебобулочные изделия, белый рис или пасту, некоторые фрукты (банан, виноград, хурма, гранат) и сухофрукты.

Съесть можно омлет с овощами, зеленью и авокадо. В качестве овощей можно съесть брокколи, кабачки, цветную капусту, болгарский перец и другие. При похудении следует следить за количеством жиров, особенно насыщенных (животных) жиров. Лучше выбирать ненасыщенные жирные кислоты класса Омега 3 (рыба, морепродукты, авокадо/масло авокадо, льняное масло/льняные семена и так далее). Последний прием пищи обычно рекомендуют устраивать за 1,5-2 часа до сна.

Диетолог отметила, если у человека есть хронические заболевания, жалобы на здоровье, особенно пищеварительную систему, то рекомендации по питанию и лечению ему должен давать врач. © «Петрозаводск говорит»