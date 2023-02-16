16 февраля 2023, 12:31
Росгвардейцы достали уставшего дебошира из-под стола придорожного кафе
Сильно пьяный мужчина вел себя агрессивно, работникам заведения в Карелии пришлось нажать тревожную кнопку
Наряд вневедомственной охраны вызвали к придорожному кафе на трассе «Кола» в Сегежском районе.
Заведующая сообщила, что сильно пьяный мужчина лежит под столом. Когда его стали спрашивать, откуда он, мужчина повел себя агрессивно. Клиент заведения выражался нецензурно, размахивал руками и провоцировал присутствующих на конфликт.
Дебошира задержали. Им оказался 45-летний петрозаводчанин. Росгвардейцы отвезли его в отделение полиции. // фото пресс-служба Росгвардии