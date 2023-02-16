Росгвардейцы достали уставшего дебошира из-под стола придорожного кафе

Наряд вневедомственной охраны вызвали к придорожному кафе на трассе «Кола» в Сегежском районе.

Заведующая сообщила, что сильно пьяный мужчина лежит под столом. Когда его стали спрашивать, откуда он, мужчина повел себя агрессивно. Клиент заведения выражался нецензурно, размахивал руками и провоцировал присутствующих на конфликт.

Дебошира задержали. Им оказался 45-летний петрозаводчанин. Росгвардейцы отвезли его в отделение полиции. // фото пресс-служба Росгвардии