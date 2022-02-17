РОСГАЗ: "СНОВА СНИЖАЕМ СТОИМОСТЬ ГАЗА"

Очередное снижение цены газа не заставило себя долго ждать. Разница в стоимости бензина и газа продолжает стремительно увеличиваться и приближается к отметке в 20 рублей за литр, что несомненно радует автомобилистов с установленным ГБО.

Это сигнал для водителей, всё ещё переплачивающих за топливо. С учётом весьма вероятного дальнейшего снижения цены СУГ финансовая выгода от установки газового оборудования на авто будет только расти.

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