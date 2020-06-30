«РОСБАНК ДОМ» улучшает условия кредитования по ипотечным госпрограммам

«Росбанк Дом» улучшает условия кредитования по ипотечным программам с господдержкой и делает ипотеку ещё доступнее: с 18 июня для всех новых клиентов ставки по программе «Семейная ипотека» начинаются от 5% и по программе «Льготной новостройки» – от 6,15%.

Оформить ипотечный кредит на льготных условиях в рамках госпрограмм могут граждане РФ при внесении первоначального взноса от 20% и при условии соответствия требованиям программы.

Более того, «Росбанк Дом» подготовил специальное предложение по ипотечным программам с господдержкой для клиентов, имеющих зарплатный счет в Росбанке. С 26 июня ставки по программе «Семейная ипотека» начинаются от 4,7% и по программе «Льготной новостройки» – от 5,85%.

«Льготные госпрограммы остаются основным драйвером ипотечного рынка в этом году. В текущих условиях мы рады поддержать клиентов и существенно улучшить условия кредитования, предложив реальные ставки ниже обозначенного государством уровня. Новое предложение «Росбанк Дом» можно совместить с акцией «Назначь свою ставку» и получить ещё более выгодные условия: ставку от 3,2%* по программе «Семейная ипотека» и от 4,35%** – по «Льготной новостройке»»

– подчеркнул руководитель «Росбанк Дом» Денис Ковалев.

* Условия кредитования, влияющие на полную стоимость кредита (по состоянию на 26.06.2020 г.): ставки 3,2%-9% при условии применения опции «Семейная ипотека», только для граждан РФ, у которых с 01.01.2018 по 31.12.2022 г. родился второй ребенок и/или последующие дети, являющийся (-иеся) гражданином (-нами) РФ, а также граждан РФ, у которых не позднее 31.12.2022 родился ребенок, которому установлена категория «ребенок - инвалид»; размер кредита при условии документального подтверждения дохода от 600 000 руб. до 12 000 000 руб. для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, от 300 000 руб. до 6 000 000 руб. для других регионов; первоначальный взнос от 20% при приобретении готовой или строящейся квартиры, совершения в связи со снижением процентной ставки по договору единоразового платежа в размере от 1% до 4% от суммы кредита (в зависимости от условий кредитного договора). Отношение размера кредита (в случае рефинансирования)/ остатка задолженности по кредиту (в случае заключения дополнительного соглашения о рефинансировании) к стоимости приобретенного жилого помещения должно составлять 80% и менее. Расходы по оценке, страхованию – в соответствии с тарифами оценочных и страховых компаний, при отсутствии хотя бы одного из видов страхования (страхования жизни и здоровья, имущества и риска утраты (ограничения) права собственности на него (заемщик вправе не осуществлять страхование указанных рисков) банк вправе увеличить ставку на 1-4% в зависимости от вида рисков, страхование которых не осуществляется.

**Условия кредитования, влияющие на полную стоимость кредита (по состоянию на 26.06.2020 г.): ставки 4,35% - 7,15% при условии применения опции «Льготная новостройка», при условии получения кредита в период с 23.04.2020 по 30.10.2020 г., только для заемщиков, имеющих гражданство РФ, кредит выдается на срок от 3 до 20 лет для приобретения жилого помещения на первичном рынке у юридического лица (за исключением инвестиционных фондов, в том числе их управляющих компаний) на этапе строительства по договорам участия в долевом строительстве (заключенным заемщиками с юридическими лицами договорам уступки права требования по указанным договорам)/готового жилого помещения у застройщика (по договорам купли-продажи в многоквартирных домах и домах блокированной застройки, созданных (построенных) с привлечением денежных средств участников долевого строительства и введенных в эксплуатацию) с первоначальным взносом от 20% от цены по договору приобретения прав на жилое помещение; совершения в связи со снижением процентной ставки по договору единоразового платежа в размере от 1% до 4% от суммы кредита (в зависимости от условий кредитного договора); размер кредита при условии документального подтверждения дохода от 600 000 руб. до 8 000 000 руб. для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, от 300 000 руб. до 3 000 000 руб. для других регионов;

При отсутствии хотя бы одного из видов страхования (страхования риска причинения вреда жизни и потери трудоспособности и/или утраты и повреждения недвижимого имущества) Банк вправе увеличить процентную ставку по кредиту на 1%, но не выше ключевой ставки ЦБ РФ на дату заключения кредитного договора, увеличенной на 3 процентных пункта. Расходы по оценке, страхованию – в соответствии с тарифами оценочных и страховых компаний.

Банк вправе увеличить процентную ставку по кредиту на период с даты выдачи кредита (займа) до даты окончания календарного месяца, в котором заемщик уведомил Банк об осуществлении государственной регистрации залога прав требований по договору участия в долевом строительстве либо залога недвижимости имущества (ипотеки), приобретенного заемщиком по договору купли-продажи, которыми обеспечивается исполнение обязательств заемщика по кредитному договору, до размера ключевой ставки ЦБ РФ на дату заключения кредитного договора, увеличенной на 3 процентных пункта.

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