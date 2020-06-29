С 1 июля в Карелии вырастет цена на вывоз мусора

Регоператор «Автоспецтранс» с 1 июля повышает цены на услугу по вывозу мусора, сообщает пресс-служба ведомства.

«Тариф на вывоз мусора увеличится на 2,2 рубля и составит 539, 17 р. за куб.м. Это повлечет за собой изменение платы населения за вывоз мусора: жители многоквартирных домов будут платить 94,09 р. в месяц с человека (сейчас эта сумма составляет 93, 7 р.), а те, кто проживает в ИЖД – 85 р.01 с человека в месяц (сейчас 84,66). Стоимость услуги на одного участника СНТ в месяц составит 29,88 р. (сейчас 29,75 р)»,

- сообщает «Автоспецтранс».

В ведомстве объясняют повышение цены плановым порядком, который был утвержден еще в декабре 2019 года.

Между тем, качество вывоза мусора в Карелии не выдерживает критики. Мусорная реформа буксует. Подробней об этом в нашем материале «Мусор летает по Карелии. Назло реформе».