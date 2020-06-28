Миллиард на отопление. Чтобы «не прилипли чьи-либо руки» 

После прошлогоднего скандала, связанного с банкротством теплоснабжающей организации АО «Карелэнергоресурс» и вынужденным возвращенем котельных в ГУП РК «КарелКоммунЭнерго», депутаты карельского парламента внимательно следят за тем, что происходит в коммунальной сфере. Тем более, что на организацию теплоснабжения республики из бюджета выделяют колоссальные субсидии. В 2019 году ГУП РК «КарелКоммунЭнерго» получило из бюджета более 1,2 миллиарда рублей.

На что были истрачены бюджетные средства, как складывается ситуация с теплоснабжением городов и поселков, в каком состоянии находятся сети и котельные, - эти вопросы стали предметом обсуждения на парламентских слушаниях, которые состоялись 26 июня. Самым сложным для депутатов оказалось понять, куда конкретно были истрачены солидные бюджетные субсидии.

Сегодня теплоснабжающей организацией в Карелии является ГУП РК «КарелКоммунЭнерго», которое отапливает 14 районов республики. Министр строительства, ЖКХ и энергетики РК Виктор Россыпнов подтвердил, что функции по теплоснабжению останутся в ведении республиканской власти. Только три города в республике – Петрозаводск, Костомукша и Кондопога справляются с этой задачей на уровне местной власти. Остальные муниципалитеты передали функции по теплоснабжению на республиканский уровень.

Минувший отопительный сезон прошел для Карелии сравнительно гладко. Россыпнов это связывает с тем, что удалось вовремя создать нормативные запасы топлива. Не исключено, что на отсутствие серьезных сбоев в теплоснабжении повлияла и аномально теплая зима.

Одна из главных проблем, по оценке министра, - это 10 мазутных котельных, от которых республика планирует избавиться в обозримом будущем. В поселке Пиндуши начались работы по строительству новой котельной, которая будет работать на щепе и дровах.

- Мы ожидаем завершения строительства и ввода в эксплуатацию уже в октябре этого года,

- сказал Виктор Россыпнов.

Больше всего времени, по его словам, уходит на оформление земельных участков. В Беломорске, где работают три мазутные котельные, уже сформирован земельный участок для строительство мощной котельной на угле. Еще один участок находится в стадии оформления. Осенью, по прогнозам министра, должны начаться работы по проектированию двух новых котельных в Беломорске. Аналогичная работа проводится в Кеми, Лоухи, Пяозере. Экономия при отказе от мазутных котельных, по подсчетам Россыпнова, составит порядка 215 миллионов рублей в год.

Параллельно ведется работа по закрытию небольших неэффективных котельных, которые отапливают несколько домов. Решение проблемы – перевод домов на индивидуальные тепловые пункты, которые работают на электроэнергии. В этом году такая котельная закрывается в Олонце, и четыре 12-квартирных дома будут отапливаться с помощью тепловых пунктов.

Естественно, депутатов интересовало, а не вылетит ли в копеечку тариф на тепло для таких домов. Председатель госкомитета по ценам и тарифам РК Тимофей Крюков рассказал, что для тепловых узлов, отапливающих жилые дома, установлен тариф на электроэнергию, предусмотренный для населения. Другими словами, плата за тепло не должна разорить жителей этих домов. Россыпнов считает, что будет даже снижение расходов, связанных с отоплением.

Директор КарелКоммунЭнерго Станислав Хазанович подробно рассказал о назревающем скандале в Пудоже. После банкротства муниципального предприятия имущество, обеспечивающее теплоснабжение Пудожа, было выкуплено частными лицами.

- Новые собственники бывшего муниципального имущества использовали его только для получения дохода путем сдачи в аренду. Об этом свидетельствует тот факт, что теплоснабжающее имущество целого города тут же было сдано новым собственником в аренду, фактически не обоснованно перекладывая дополнительные траты на это на потребителей. Кроме того, через три месяца после покупки произошла его первая перепродажа. Соответственно, покупка была произведена не с целью осуществления теплоснабжения, а с целью сдачи его в аренду на весьма выгодных для арендодателя условиях, не неся при этом ни расходов по содержанию имущества, ни ответственности перед арендатором и потребителям тепловой энергии за состояние имущества,

- сказал Станислав Хазанович.

По его словам, арендная плата составляет 3,2 миллиона рублей в год. КарелКоммунЭнерго было вынуждено взять на себя обязанности по отоплению Пудожа, так как отопительный сезон в тот момент уже начался. В противном случае в Пудоже, уверяет Хазанович, могла бы произойти коммунальная катастрофа.

- В межотопительный период при отсутствии угрозы нарушения целостности системы жизнеобеспечения и прав потребителей предприятие занялось наведением порядка в юридических схемах использования имущества, предназначенного для жизнеобеспечения населения,

- отметил директор КарелКоммунЭнерго.

Хазанович рассказал, что направил в адрес ООО «Рига» уведомление о расторжении договора аренды. Судя по его словам, компания «Рига» может самостоятельно заниматься отопление Пудожа или продолжить сотрудничество с КарелКоммунЭнерго, уменьшив арендную плату до символического 1 рубля в месяц. Хазанович отметил, что договор купли-продажи пудожского имущества в Арбитражном суде РК был признан ничтожным, и оно должно было вернуться в муниципальную собственность.

- Однако была осуществлена цепочка перепродаж указанного имущества, - отметил Хазанович.

Добавляет пикантности тот факт, что учредителем ООО «Рига» является Денис Курицин, в прошлом глава администрации Пудожского района. Именно в бытность Курицина руководителем администрации, отметил Хазанович, и было обанкрочено муниципальное предприятие.

- КарелКоммунЭнерго не намерено тратить бюджетные и тарифные денежные средства на поддержание частного имущества и выплату арендной платы, а фактически на обеспечение не связанных с теплоснабжением интересов отдельных лиц на получение сверхдоходов,

- заметил Хазанович.

Виктор Россыпнов рассказал, что по ситуации в Пудоже уже направлено обращение в прокуратуру с просьбой оценить законность выведения из муниципальной собственности и оборудования. Депутат Владимир Семенов уверен, что необходимо жестко контролировать случаи, когда системы жизнеобеспечения попадают в частные руки, и их пытаются сдать в аренду.

Много времени у депутатов ушло на то, чтобы понять, как КарелКоммунЭнерго истратило 1,2 миллиарда рублей, которые в прошлом году были выделены на организацию теплоснабжения. Ясной картины произведенных расходов Хазанович представить не смог.

Зато депутатам удалось выяснить судьбу 300 миллионов рублей, которые в 2019 году по просьбе правительства были направлены на создание 6 акционерных обществ, которые должны были заняться вопросами теплоснабжения в районах. Эта идея сразу же вызвала резкую критику, настолько «мутной» была предложенная схема. Во всяком случае бывший министр строительства Александр Ломако не мог аргументированно объяснить, зачем заниматься размножением непонятных акционерных обществ.

Министр финансов РК Елена Антошина рассказала, что деньги так и не были истрачены и пошли на покрытие дефицита бюджета.

По итогам парламентских слушаний было решено дать поручение Контрольно-счетной палате РК проверить эффективность расходования 1,2 миллиарда рублей, который были выделены в прошлом году КарелКоммунЭнерго. К тому же депутаты порекомендовали минстрою усилить контроль за коммунальными системами жизнеобеспечения населенных пунктов, которые попадают в частные руки.

- Очень хотелось бы, чтобы к деньгам, которые выделяются из бюджетов разных уровней, не прилипли бы чьи-либо руки, - сказал депутат Леонид Лиминчук, завершая парламентские слушания.

Антонина Кябелева