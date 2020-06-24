Дикие цены на проезд в поезде «Карелия» объяснили технической ошибкой

Информация о возобновлении работы фирменного поезда «Карелия» из Петрозаводска в Москву после пандемии шокировала жителей Карелии, когда стали известные цены на проезд.

Стоимость купе (а плацкарты с момента, как поезд стал двухэтажным, в нем нет) объявлялась от семи (!) тысяч рублей, тогда как еще в начале года она была в три-четыре раза меньше.

Сейчас цены вернулись в разумные пределы.

А высокие цены на момент объявления о возобновлении маршрута в РЖД изданию Karelia.news объяснили технической ошибкой.

- При открытии рейсов в продажу произошла ошибка программного обеспечения, которая установила некорректную стоимость проезда, – пояснили в ФПК изданию. - Пассажиры, купившие билеты при открытии продажи, могут сдать проездные документы без сбора за возврат и приобрести новые по тарифам, установленным в рамках маркетинговой акции.

Напомним, с начала учебного года школьники до 10 лет могут ездить в фирменном поезде за полцены.