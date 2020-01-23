Роман Вильфанд объяснил, что происходит с погодой в России

Погода в России меняется и не в лучшую сторону. Об этом рассказал «Российской газете» и.о. директора Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он отметил, что в два раза увеличилось число опасных явлений в нашей стране за 25 лет. Процесс этот не монотонный: в один год опасных явлений может быть больше, в другом – меньше.

«Можно говорить точно лишь о тенденции, что в целом от десятилетия к десятилетию их становится больше»,

– подчеркнул Вильфанд.

Он объяснил это тем, что из-за потепления увеличивается энергия приземного слоя воздуха, а также энергия атмосферной циркуляции. В разных регионах она распределяется неравномерно: где-то происходит засуха, а где-то – сильные осадки.

«Нормальной погода все меньше, а экстремальной становится все больше и больше»,

– заявил Вильфанд.

Он призвал адаптироваться к подобным явлениям, назвав их неизбежными.

Однако, по словам синоптика, в этому году в России не прогнозируют роста числа опасных погодных явлений.