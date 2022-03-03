03 марта 2022, 19:06
Общество

Роллеров и скейтеров хотят прогнать от стелы «Город воинской славы»

Мэрия Петрозаводска прорабатывает меры, которые защитят монумент

На очередном заседании градостроительного совета в мэрии 3 марта обсуждали в том числе проблему с монументом воинской славы. Владимир Любарский рассказал, что власти заботит наплыв любителей экстрима.

Они регулярно собираются для катаний около стелы «Город воинской славы».

- Это место для экстремального катания совершенно не подходит, - заявил мэр.

Он обсудил с членами Градсовета возможные варианты воздействия на молодежь.

- Но принятие решения пока отложили. Потому что нагородить и не добиться нужного результата – это хуже, чем грамотно проработать нужное решение, - добавил Любарский.

Он склоняется к тому, что нужно вести разъяснительную работу.

- Готов и сам вместе с общественниками разговаривать с ребятами о том, что не стоит ломать имущество, которое не приспособлено для экстрима, - сказал он. // Фото: «Живой Петрозаводск»/ВКонтакте

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новости Карелии
Петрозаводск
стела воинской славы