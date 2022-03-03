Роллеров и скейтеров хотят прогнать от стелы «Город воинской славы»

На очередном заседании градостроительного совета в мэрии 3 марта обсуждали в том числе проблему с монументом воинской славы. Владимир Любарский рассказал, что власти заботит наплыв любителей экстрима.

Они регулярно собираются для катаний около стелы «Город воинской славы».

- Это место для экстремального катания совершенно не подходит, - заявил мэр.

Он обсудил с членами Градсовета возможные варианты воздействия на молодежь.

- Но принятие решения пока отложили. Потому что нагородить и не добиться нужного результата – это хуже, чем грамотно проработать нужное решение, - добавил Любарский.

Он склоняется к тому, что нужно вести разъяснительную работу.