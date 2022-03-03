Дороги Рускеала − Кааламо и Ляскеля – Харлу очистили от снега

Специалисты Госстройнадзора Карелии в феврале проверили состояние межмуниципальных и региональных дорог. Оказалось, что автодороги Рускеала − Кааламо и Ляскеля − Харлу содержат с нарушениями, сообщили в ведомстве.

На проезжей части слой рыхлого снега достигал 5 сантиметров, на обочинах рядом с ограждениями лежали снежно-ледяные массы. Снег и лед не очищали на остановках автобусов в поселках Кааламо, Рускеала и повороте на Харлу. Обработки противогололедными материалами не было.

Для устранения нарушений подрядчику − ООО «Автодороги-Питкяранта» - было выдано предписание с перечнем необходимых мероприятий и сроками их проведения.

Выполнив работы по надлежащему содержанию автодороги, организация отчиталась об этом, приложив фотоматериалы и выписки из журнала производства работ. // Фото: источник