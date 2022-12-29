Родителям малышей придется платить больше за посещение детского садика

Вслед за повышением стоимости проезда в общественном транспорте, ростом тарифов ЖКХ в Карелии повысят и плату за посещение детских садов. В среднем она вырастет на 20%. Об изменении родительской платы сообщили сегодня в карельском министерстве образования и спорта.

«В 2023 году в Карелии впервые за пять лет вырастет верхняя планка размера родительской платы за детские сады»,

- прокомментировали в министерстве. Плата идет на питание детей, зарплату поваров и другого хозяйственного персонала, покупку бытовых товаров и другие цели.

По заявлению карельского министерства, в этом году произошло значительное увеличение цен на платные услуги. Это касается, в том числе продуктов питания, логистики, бытовых товаров.

«Основной объем родительской платы направляется на питание детей. В связи с удорожанием суточного набора необходимых продуктов, который установлен санитарными требованиями, правительство Карелии совместно с местными администрациями провело расчет новых значений максимального размера родительской платы за детский сад. В среднем ее увеличение составит не более 20%»,

- заявили в министерстве.

По подсчетам чиновников, с учетом мер поддержки реальный рост родительской платы составит около 550 рублей в месяц при 20% компенсации, 350 рублей при 50% и 200 рублей при 70% компенсации. // фото unsplash.com