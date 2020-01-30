Родителям лучших студентов вручили благодарственные письма

Глава республики Артур Парфенчиков вручил благодарственные письма родителям студентов вузов карельской столицы. Сегодня, 30 января, Парфенчиков встретился с президентскими стипендиатами Петрозаводска, сообщается на сайте правительства Карелии.

Студенты Петрозаводского государственного университета, Карельского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы и Петрозаводской государственной консерватории имени А.К. Глазунова пришли на встречу вместе со своими родителями. Собираться вместе с лучшими студентами республики и их родителями стало традицией - уже третий год подряд встреча приурочена к «профессиональному» празднику российского студенчества – Татьяниному дню.

Артур Парфенчиков вручил Благодарственные письма Главы республики родителям отличившихся студентов, поблагодарил их за достойное воспитание граждан России и отметил, что именно они заложили «фундамент» успехов сегодняшних лауреатов.