30 января 2020, 19:05
Общество

Строительство детских садов продолжается в Петрозаводске

Рабочие монтируют фундамент и собирают каркасы для двух дошкольных учреждений карельской столицы

Сотрудники мэрии рассказали о ходе строительства двух детских садов в столице Карелии. Проведение работ на на улицах Энтузиастов и Генерала Судакова контролирует МКУ «Управление капитального строительства». Два детских сада на 150 мест каждый строятся в рамках реализации национального проекта «Демография».

«Главой Петрозаводского городского округа Ириной Мирошник было дано поручение о принятии беспрецедентных мер по осуществлению контроля за двумя строящимися детскими садами. Помимо строительного контроля со стороны учреждения, эти же виды работ будут выполнять и независимые специалисты, которые должны определиться в рамках конкурсных процедур. Независимой экспертизе будут подвергаться и все платёжные документы, направляемые подрядчиками в адрес Администрации для оплаты при фактическом выполнении каких-то видов работ»,

- сообщил заместитель директора УКСа Андрей Рогалевич.

Он также отметил, что на обоих объектах началась активные работы. На строительной площадке на ул. Генерала Судакова подрядчик ведёт разработку котлована и уже выполнил монтаж фундаментных подушек по трём осям здания. Ведутся работы по установке опалубки для монолитного пояса, собираются каркасы. На ул. Энтузиастов ведётся раскорчевка участка.

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Карелия
Петрозаводск
детские сады
улица энтузиастов
улица генерала Судакова
Строительство
УКС
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