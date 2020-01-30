Строительство детских садов продолжается в Петрозаводске

Сотрудники мэрии рассказали о ходе строительства двух детских садов в столице Карелии. Проведение работ на на улицах Энтузиастов и Генерала Судакова контролирует МКУ «Управление капитального строительства». Два детских сада на 150 мест каждый строятся в рамках реализации национального проекта «Демография».

«Главой Петрозаводского городского округа Ириной Мирошник было дано поручение о принятии беспрецедентных мер по осуществлению контроля за двумя строящимися детскими садами. Помимо строительного контроля со стороны учреждения, эти же виды работ будут выполнять и независимые специалисты, которые должны определиться в рамках конкурсных процедур. Независимой экспертизе будут подвергаться и все платёжные документы, направляемые подрядчиками в адрес Администрации для оплаты при фактическом выполнении каких-то видов работ»,

- сообщил заместитель директора УКСа Андрей Рогалевич.

Он также отметил, что на обоих объектах началась активные работы. На строительной площадке на ул. Генерала Судакова подрядчик ведёт разработку котлована и уже выполнил монтаж фундаментных подушек по трём осям здания. Ведутся работы по установке опалубки для монолитного пояса, собираются каркасы. На ул. Энтузиастов ведётся раскорчевка участка.