Родители выпускников Петрозаводска сдали ЕГЭ по истории

27 марта Петрозаводск принял участие во всероссийской акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями». 24 человека, включая министра образования и спорта Карелии Романа Голубева, решили проверить свои знания и на собственном опыте ощутить процедуру и атмосферу сдачи единого экзамена.

Родители получили возможность пройти полностью всю процедуру сдачи ЕГЭ - от прохода в экзаменационный пункт до получения результатов. Это, как считают организаторы акции, поможет родителям психологически поддержать ребенка-выпускника, на своем примере показав, что ничего страшного в сдаче единого экзамена нет.

Однако формат ЕГЭ в течение всего периода его внедрения вызывал немало нареканий, как со стороны педагогического сообщества, так и со стороны родителей.

Впрочем, отказываться от него в ближайшее время не планируют. По словам министра, такой вариант итоговой аттестации обеспечивает выпускникам равные возможности при поступлении в ВУЗы. // Видео: Юрий Крупянский, телеканал "Ника плюс".