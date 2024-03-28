28 марта 2024, 21:16
Мошенники обманывают местных жителей от имени главы района Карелии
Аферисты создали фейковый аккаунт главы Беломорского района
Неизвестные злоумышленники создали поддельный аккаунт в Telegram от имени главы Беломорского района Ирины Филипповой. Она на своей странице ВКонтакте предупредила, что это фейк.
- Друзья, будьте внимательны! Я никому не пишу!
- написала Филиппова.
Она опубликовала скриншот переписки, в процессе которой мошенники пытались обмануть местную жительницу и похитить ее персональные данные. // фото: Ирина Филиппова, freepik.com